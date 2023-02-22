В Кузбассе презентовали медали II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

Всего на Играх разыграют 57 комплектов наград, большинство из них — в конькобежном спорте.

Медали выполнены из латуни с покрытием и полировкой. Форма — круглая, с выступающими элементами, которые повторяют контуры логотипа Игр, и сквозной дугообразной прорезью в нижней части медали между центральным диском и кантом.

В центре аверса медали на центральном диске поднятым полированным металлом выполнен логотип Игр, ниже расположены надписи: Сhildren of Аsia, 2023, Кuzbass. На реверсе в центре поднятым полированным металлом выполнен логотип организационного комитета «Дети Азии».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса