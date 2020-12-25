Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе при проверке индивидуального предпринимателя выявлено ряд нарушений ветеринарного законодательства

В декабре этого года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя в г. Кемерово, осуществляющего деятельность по производству, хранению, транспортировки и реализации мяса всех видов убойных животных и птицы, субпродуктов, пищевой кости, полуфабрикатов и мясопродуктов,на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а именно:

-в охлаждаемой камере свиные полутуши хранятся в подвешенном виде на крючьях, соприкасаясь друг с другом без товароведческих клейм и штампов, обозначающих категорию упитанности или классы и возрастную принадлежность;

- в холодильной камере для хранения мясного сырья на хранении находится продукция животного происхождения в транспортной упаковке (в коробках).

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора должностное лицо индивидуального предпринимателя было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

С должностным лицом была проведена разъяснительная работа по недопущению нарушения технических регламентов ЕАЭС.

Общество
kuzbassnews.ru
25/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Депутат кузбасского парламента стал ректором СибГИУ
По данным портала партии Единая Россия, членом которой является Юрьев, он был избран депутатом...
За сутки в Кузбассе выросло число умерших пациентов с COVID-19
На утро 25 декабря в Кузбассе скончались ещё три пациента с подтверждённым коронавирусом....
Морозы до минус 47 градусов ожидаются в Кузбассе
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу ожидается от -30 до -43 градусов мороза днем и до -38...
Новокузнецкие дорожники запретят парковку на двух участках в зависимости от дня
После новогодних праздников на двух участках в южной столице Кузбасса введут ограничение парковки,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus