В Кузбассе при проверке индивидуального предпринимателя выявлено ряд нарушений ветеринарного законодательства

В декабре этого года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя в г. Кемерово, осуществляющего деятельность по производству, хранению, транспортировки и реализации мяса всех видов убойных животных и птицы, субпродуктов, пищевой кости, полуфабрикатов и мясопродуктов,на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а именно:

-в охлаждаемой камере свиные полутуши хранятся в подвешенном виде на крючьях, соприкасаясь друг с другом без товароведческих клейм и штампов, обозначающих категорию упитанности или классы и возрастную принадлежность;

- в холодильной камере для хранения мясного сырья на хранении находится продукция животного происхождения в транспортной упаковке (в коробках).

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора должностное лицо индивидуального предпринимателя было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

С должностным лицом была проведена разъяснительная работа по недопущению нарушения технических регламентов ЕАЭС.