В Кузбассе при содействии росгвардейцев с опоры моста эвакуирован ребенок

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Владимира Вараксина и старшего сержанта Владислава Векерле оказали содействие спасателям в помощи ребенку, оказавшемуся в опасности.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал от очевидцев, что на опоре автомобильного моста через реку Кондома находится мальчик.

Прибывшие стражи правопорядка обнаружили 10-летнего местного жителя, который спустился ради забавы на опору и не смог самостоятельно подняться.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, вместе с которыми были проведены работы по эвакуации мальчика с опасного места с помощью альпинистского снаряжения.

Предотвратив трагические последствия, росгвардейцы для профилактической работы передали спасенного ребенка инспекторам по делам несовершеннолетним.

Фото: Росгвардия