В Кузбассе при содействии Росгвардии найдены пропавшие граждане

За минувшие сутки при содействии экипажей вневедомственной охраны Росгвардии найдены без вести пропавшие 14-летняя жительница Мариинска и 87-летний новокузнечанин.

В Новокузнецке в вечернее время за помощью к стражам правопорядка обратились родственники пропавшего 87-летнего местного жителя. По предварительной информации, пенсионер, страдающий потерей памяти, ушел из дома в неизвестном направлении. Находящийся на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии обследовал ближайшую от места жительства пожилого человека территорию. В результате стражи правопорядка обнаружили разыскиваемого мужчину на улице 40 лет ВЛКСМ – гражданин провел на морозе несколько часов, сильно замерз и не мог вспомнить обратную дорогу к своему дому. Росгвардейцы доставили мужчину в дежурную часть полиции, где его ожидали родственники.

В то же время в Мариинске за содействием к бойцам Росгвардии обратилась инспектор ПДН, которая разыскивала без вести пропавшую 14 летнюю местную жительницу. По предварительным данным, юная горожанка после ссоры с родными ушла из дома и не вернулась. Совместно с сотрудником полиции росгвардейцы приступили к поиску пропавшей девочки. В результате проверки адресов возможного местонахождения горожанки стражи правопорядка обнаружили подростка в гостях у подруги, проживающей в частном секторе. Девочку вернули взволнованным родителям, юридическая оценка будет дана по результатам проверки.