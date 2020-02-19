В Кузбассе при содействии Росгвардии прошли антибраконьерские рейды

На территории Кемеровского, Новокузнецкого и Крапивинского районах прошли масштабные профилактические рейды по противодействию незаконной охоте. В них были задействованы инспекторы областного департаменты по охране объектов животного мира, Гостехнадзора, ГИБДД, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии, а также бойцы ОМОН и отряда специального назначения «Кузбасс».

В один из таких рейдов отправилась съемочная группа областного телеканала ГТРК «Кузбасс». Сотрудники Росгвардии показали журналистам, как проходят совместные профилактические мероприятия в труднодоступной местности. Для этого стражи правопорядка задействуют снегоходную технику.

Кроме этого, в рамках профилактической операции сотрудники ГИБДД и Гостехнадзора при содействии бойцов Росгвардии проверили владельцев снегоходов на соблюдение требований законодательства. В ходе рейдового мероприятия было выявлено 5 различных нарушений, в том числе отсутствие специального права на управление данным видом транспортных средств. Теперь нарушителям придется заплатить административные штрафы.

Совместные антибраконьерские рейды в Кузбассе будут продолжены.