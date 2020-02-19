Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе при содействии Росгвардии прошли антибраконьерские рейды

    На территории Кемеровского, Новокузнецкого и Крапивинского районах прошли масштабные профилактические рейды по противодействию незаконной охоте. В них были задействованы инспекторы областного департаменты по охране объектов животного мира, Гостехнадзора, ГИБДД, сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии, а также бойцы ОМОН и отряда специального назначения «Кузбасс».

    В один из таких рейдов отправилась съемочная группа областного телеканала ГТРК «Кузбасс». Сотрудники Росгвардии показали журналистам, как проходят совместные профилактические мероприятия в труднодоступной местности. Для этого стражи правопорядка задействуют снегоходную технику.

    Кроме этого, в рамках профилактической операции сотрудники ГИБДД и Гостехнадзора при содействии бойцов Росгвардии проверили владельцев снегоходов на соблюдение требований законодательства. В ходе рейдового мероприятия было выявлено 5 различных нарушений, в том числе отсутствие специального права на управление данным видом транспортных средств. Теперь нарушителям придется заплатить административные штрафы.

    Совместные антибраконьерские рейды в Кузбассе будут продолжены. 

Общество
Кемерово
Крапивинский
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/02/2020
Общество
Кемерово
Крапивинский
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Превышение эпидпорога в Кузбассе продолжает расти
Распространение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает расти в Кузбассе. На данный момент...
Крапивинскую ГЭС в Кузбассе достроят
Правительство Кузбасса и РусГидро договорились за пять лет достроить Крапивинскую ГЭС, возведение...
Подростки искорежили более 20 надгробий на кладбище в Кузбассе
По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами...
Два человека погибли на пожаре в Кемерове
Предварительно установлено, что накануне вечером погибшие пришли в гости к знакомому, где распивали...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus