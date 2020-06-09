В Кузбассе при содействии Росгвардии прошли антибраконьерские рейды

В минувшие выходные в Крапивинском районе прошли профилактические рейды с участием инспекторов лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и областного департамента по охране объектов животного мира совместно с бойцами отряда специального назначения «Кузбасс». Меры направлены на противодействие незаконной добычи водных биологических ресурсов и контроль в сфере оборота гражданского оружия.
В ходе речного патрулирования поймы р. Тайдон с использованием водного транспорта была осуществлена проверка мест стоянок отдыха и маломерных судов. В результате выявлены четыре факта нарушения правил рыболовства. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.
Антибраконьерские рейды с участием подразделений Росгвардии будут продолжены.
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