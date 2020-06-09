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В Кузбассе при содействии Росгвардии прошли антибраконьерские рейды

    В минувшие выходные в Крапивинском районе прошли профилактические рейды с участием инспекторов лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и областного департамента по охране объектов животного мира совместно с бойцами отряда специального назначения «Кузбасс». Меры направлены на противодействие незаконной добычи водных биологических ресурсов и контроль в сфере оборота гражданского оружия.

    В ходе речного патрулирования поймы р. Тайдон с использованием водного транспорта была осуществлена проверка мест стоянок отдыха и маломерных судов. В результате выявлены четыре факта нарушения правил рыболовства. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. 

    Антибраконьерские рейды с участием подразделений Росгвардии будут продолжены.

Общество
Крапивинский
kuzbassnews.ru
09/06/2020
Общество
Крапивинский
Новости Кузбасса

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