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В Кузбассе при содействии СОБР прошел антибраконьерский рейд

 Оперативные мероприятия по противодействию незаконной охоте при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли накануне на территории Яйского района. В профилактической операции были задействованы инспекторы областного департамента по охране объектов животного мира, а также представители лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

 Стражи правопорядка проверили законность нахождения граждан с оружием в охотничьих угодьях, а также провели с ними беседу о недопущении нарушений в сфере охоты и оборота гражданского оружия. Особое внимание инспекторы лицензионно-разрешительной работы уделили профилактике утрат и хищения стволов. Кроме этого, гражданам напомнили, что на территории области действует операция «Оружие», в рамках которой кузбассовцы могут получить денежное вознаграждение за добровольно выданный незаконный арсенал.

 В ходе рейда стражи правопорядка выявили факт браконьерства. Так, 56-летний житель поселка Яя был задержан во время установки на территории охотничьего угодья запрещенных капканов. В отношении сельчанина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты». Санкция предусматривает наказание в виде административного штрафа, а также конфискацию орудия охоты.

 Антибраконьерские рейды с участием Росгвардии пройдут по всей территории области.

Происшествия
Яя
kuzbassnews.ru
20/10/2020
Происшествия
Яя
Новости Кузбасса

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