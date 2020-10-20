В Кузбассе при содействии СОБР прошел антибраконьерский рейд

Оперативные мероприятия по противодействию незаконной охоте при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли накануне на территории Яйского района. В профилактической операции были задействованы инспекторы областного департамента по охране объектов животного мира, а также представители лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Стражи правопорядка проверили законность нахождения граждан с оружием в охотничьих угодьях, а также провели с ними беседу о недопущении нарушений в сфере охоты и оборота гражданского оружия. Особое внимание инспекторы лицензионно-разрешительной работы уделили профилактике утрат и хищения стволов. Кроме этого, гражданам напомнили, что на территории области действует операция «Оружие», в рамках которой кузбассовцы могут получить денежное вознаграждение за добровольно выданный незаконный арсенал.

В ходе рейда стражи правопорядка выявили факт браконьерства. Так, 56-летний житель поселка Яя был задержан во время установки на территории охотничьего угодья запрещенных капканов. В отношении сельчанина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты». Санкция предусматривает наказание в виде административного штрафа, а также конфискацию орудия охоты.

Антибраконьерские рейды с участием Росгвардии пройдут по всей территории области.