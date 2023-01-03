В Кузбассе при участии Олимпийского призера из Росгвардии прошел "Забег обещаний"

В Кемерове военнослужащий Сибирского округа Росгвардии заслуженный мастер спорта лейтенант Александр Бессмертных стал участником традиционного «Забега обещаний».

В рамках спортивного мероприятия кузбассовцы вместе с серебряным призёром зимних Олимпийских игр в Сочи Александром Бессмертных написали на нагрудном номере свои обещания и пробежали дистанцию 2023 метра от Ледового дворца «Кузбасс» через новую набережную, Олимпийский парк славы и спорткомплекс «Кузбасс-Арена».

В массовом спортивном событии в честь Нового года участвовало более 300 человек.

Фото: Росгвардия