Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе при участии Росгвардии экранизировали произведение Александра Твардовского

Военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» вместе с учениками кемеровской школы №74 приняли участие в проекте, который они посвятили Дню неизвестного солдата. Росгвардейцы и школьники экранизировали стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Военное произведение об одном из самых напряжённых событий Великой Отечественной войны осени 1942 года прочел воспитанник класса Росгвардии 14-летний Алексей Горощенко. Творческая работа действующих военнослужащих и молодого поколения призвана напомнить обо всех павших защитниках Отечества, которые завещали беречь Родину.

Культура
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
04/12/2020
Культура
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Замгубернатора Кузбасса заявил о невиновности предприятий в появлении едкого смога
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов...
Женская бригада начала обучение на водителей автобусов в Новокузнецке
В Новокузнецке к обучению на водителей приступила женская бригада. После прохождения курса они...
В Кузбассе семьям вручили бесплатные ноутбуки
Сегодня же, в рамках «Цифропомощи», три ноутбука вручил депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин...
В Кемерове на два дня перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы
В Кемерове из-за запланированного ремонта теплотрассы на два дня перекроют улицу. Об этом сообщает...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus