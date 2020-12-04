В Кузбассе при участии Росгвардии экранизировали произведение Александра Твардовского

Военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» вместе с учениками кемеровской школы №74 приняли участие в проекте, который они посвятили Дню неизвестного солдата. Росгвардейцы и школьники экранизировали стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Военное произведение об одном из самых напряжённых событий Великой Отечественной войны осени 1942 года прочел воспитанник класса Росгвардии 14-летний Алексей Горощенко. Творческая работа действующих военнослужащих и молодого поколения призвана напомнить обо всех павших защитниках Отечества, которые завещали беречь Родину.
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