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В Кузбассе приняли первые заявления на выплаты из маткапитала

В Кемеровской области сразу три семьи подали заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала по случаю рождения второго ребенка. Первопроходцами в использовании возможностей президентской инициативы стали жители городов Белово и Междуреченска.

- В 2007 году мы были первыми в области, кто вручил сертификат на материнский капитал. И так случилось, что выплаты из материнского капитала тоже будем оформлять раньше других территорий: две семьи почти одновременно обратились с заявлениями в наши клиентские службы,- рассказывает начальник Управления ПФР в г. Белово Кемеровской области Евгения Квак.

Специалисты Пенсионного фонда обработают полученные документы, сделают, при необходимости, недостающие запросы. После вынесения положительного решения деньги на счет мамы поступят в течение 10 дней.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Кемеровской области составляет 9857 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату смогут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14971,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 59 886 рублей в месяц.

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2018
Общество
Новости Кузбасса

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