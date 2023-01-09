В Кузбассе принято около 14 тысяч заявлений на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми

13889 заявлений подано в Кемеровской области на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта.

Работу по рассмотрению заявлений специалисты Отделения СФР по Кемеровской области - Кузбассу начали 4 января. Клиентские службы СФР работали по специальному графику, чтобы у россиян была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам. 5 января в Социальном фонде проведено совещание с региональными отделениями, на котором обсуждались вопросы назначения единого пособия. В результате сегодня в Кузбассе выплаты уже назначены для 813 семей.

Помимо этого, часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия). В итоге, за выплатой на первого ребенка по прежним правилам в Кемеровской области обратилось 434 родителя.

В целом единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Фото их открытых источников