В Кузбассе принято около 30 тысяч заявлений на новое пособие на детей от 8 до 17 лет

1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. В первые дни было принято 29181 заявление на 42230 детей.

Большинство заявлений (28862) было направлено в ПФР дистанционно через портал госуслуг. При этом некоторые были досрочно заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля.

Еще 154 заявления подано в МФЦ и 165 - в клиентских службах Отделения ПФР по Кемеровской области - Кузбассу, которые работали в праздничные и выходные дни.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ПФР - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.