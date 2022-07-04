В Кузбассе приступил к работе студенческий энергооторяд

Сегодня в Кемеровской области, как и на всех территориях присутствия компании «Россети Сибирь» стартовал проект «Энергоотряд». В нынешнем летнем сезоне на электросетевых объектах филиала «Кузбассэнерго – РЭС» будет работать 25 студентов энергетических специальностей профильных учебных заведений региона.

Все ребята будут в течение 2 месяцев знакомиться с компанией и практической работой в энергетике в производственных службах и районах электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС». Студенты будут работать с документацией, принимать участие в обходах потребителей, в осмотрах и ремонте электрооборудования, проверке и снятии показаний приборов учёта. Опытные наставники будут обучать энергоотрядовцев азам специальности. Ребят также ждут творческие активности, конкурсы и участие в корпоративных мероприятиях компании. Участники проекта на время практики официально оформляются в штат и получают зарплату. Кроме того, отличившиеся бойцы энергоотряда в дальнейшем могут получить предложение о трудоустройстве в структуры «Россетей».

В торжественном открытии трудовой смены энергоотряда приняла участие проректор по учебной работе Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Наталья Кудреватых. Она поблагодарила руководство компании за сотрудничество, отметила важность получения практического опыта на производстве, в том числе и для дальнейшего успешного обучения.

- Сегодня любые теоретические знания даже самых передовых вузов будут обесцениваться, если их не подкреплять практической работой. Энергоотряд - это прекрасный инструмент для подбора будущих кадров, которым будут по плечу масштабные проекты, - сказала Наталья Владимировна.

Директор института энергетики КузГТУ Игорь Дворовенко тоже поздравил ребят и пожелал успешного и интересного погружения в будущую профессию.

Главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Тараданов показал гостям и студентам новую спецтехнику, рассказал о передовых технологиях в работе, в том числе о применении беспилотных авиационных систем.

Начальник управления персоналом «Кузбассэнерго – РЭС» Виктор Рычков рассказал гостям о совместных мероприятиях, проводимых КузГТУ и филиалом, а также вручил трудовую путевку командиру энергоотряда Гавриленко Алексею.

Проект «Энергоотряд» реализуется в «Россети Сибирь» с 2013 года. За это время в нем приняли участие около 400 студентов Кузбасского технического университета, Сибирского политехнического техникума, Кузбасского многопрофильного техникума, Томь-Усинского энерготранспортного техникума.

Сейчас в Кузбассэнерго - РЭС трудятся более трех десятков молодых людей, которые в предыдущие годы вступали в ряды энергоотрядовцев, а после окончания учебного заведения пришли сюда работать, связав свою жизнь с электроэнергетикой.