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В Кузбассе приступили к уборке озимых технических культур

Всего в эту уборочную кампанию кузбасским аграриям предстоит убрать технических культур (рапса, сои, подсолнечника, льна масличного, сурепицы) с площади 71 тыс. га, в том числе рапса - около 60 тыс. га.

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сегодняшний день в Кемеровской области убрано озимой сурепицы 1,7 тыс. тонн  с площади 2,1 тыс. га.

План составляет - 5,4 тыс. га. К уборке приступили 8 из 17 сельхозрайонов.

Экономика
kuzbassnews.ru
28/07/2017
Экономика
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Новости Кузбасса

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