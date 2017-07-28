В Кузбассе приступили к уборке озимых технических культур

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Всего в эту уборочную кампанию кузбасским аграриям предстоит убрать технических культур (рапса, сои, подсолнечника, льна масличного, сурепицы) с площади 71 тыс. га, в том числе рапса - около 60 тыс. га.
Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сегодняшний день в Кемеровской области убрано озимой сурепицы 1,7 тыс. тонн с площади 2,1 тыс. га.
План составляет - 5,4 тыс. га. К уборке приступили 8 из 17 сельхозрайонов.
28/07/2017
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