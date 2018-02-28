В Кузбассе продавали поддельные «Nike» и «Adidas»

В Кемерово таможенники и полиция изъяли из торговой точки 576 единиц контрафактной спортивной одежды с незаконно нанесенными на нее логотипами известных торговых марок «Nike» и «Adidas».

Контрафакт был обнаружен после проверки поступившего им сообщения.