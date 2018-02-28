В Кузбассе продавали поддельные «Nike» и «Adidas»

В Кемерово таможенники и полиция изъяли из торговой точки 576 единиц контрафактной спортивной одежды с незаконно нанесенными на нее логотипами известных торговых марок «Nike» и «Adidas».
Контрафакт был обнаружен после проверки поступившего им сообщения.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Несколько малых предприятий, загрязняющих воздух, были оштрафованы за выбросы мусора и выхлопы дыма...
|
В области на карантин полностью закрыты 179 школ и интернатов, 18 детских садов.
|
В Кемерове ищут пропавшего пациента больницы. 21-летний Павел Ионин 27 февраля вышел из Городской...
|
Один из самых пожилых кузбассовцев и самый пожилой житель Центрального района Новокузнецка,...