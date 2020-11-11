В Кузбассе продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В регионе принят ряд мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. До 25 ноября продлен режим самоизоляции для кузбассовцев старшего возраста. Проведение мероприятий в рамках открытия горнолыжного сезона разрешено, но с определенными ограничениями. Соответствующие распоряжения размещены на сайте Администрации Правительства Кузбасса.

Согласно документам, жители Кузбасса в возрасте 65 лет и старше должны будут соблюдать режим самоизоляции до 25 ноября. Покидать место проживания им разрешено в случае необходимости посетить ближайший магазин или аптеку, медицинское учреждение, вынести мусор, выгулять домашних животных, а также иных бытовых, семейных или экстренных ситуаций.