В Кузбассе продолжается подготовка к цифровой переписи населения

В Кемеровской области продолжается работа по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года под девизом «Создаем будущее!».
Переписчики придут к гражданам не с бумажными переписными листами, как было ранее, а с планшетами, куда будут в электронном виде заноситься и обрабатываться данные опросов населения. В Кузбассе будут работать порядка 5 тысяч переписчиков, планируется, что опрос в рамках переписи займет около 15-20 минут. Кроме того, кузбассовцы смогут пройти перепись самостоятельно – через портал Госуслуг.
С информационно-разъяснительными материалами по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 можно ознакомиться на сайте Кемеровостата.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове на уборку последствий ночного снегопада вышли более 100 единиц спецтехники. Об этом...
|
Как итог все пассажиры и водитель иномарки погибли, пассажир грузовика получил травмы различной...
|
На место прибыли пожарные подразделения, и в 18:15 огонь был потушен. Как сообщает...
|
ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как...