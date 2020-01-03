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В Кузбассе продолжается подготовка к цифровой переписи населения

В Кемеровской области продолжается работа по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года под девизом «Создаем будущее!».

Переписчики придут к гражданам не с бумажными переписными листами, как было ранее, а с планшетами, куда будут в электронном виде заноситься и обрабатываться данные опросов населения. В Кузбассе будут работать порядка 5 тысяч переписчиков, планируется, что опрос в рамках переписи займет около 15-20 минут. Кроме того, кузбассовцы смогут пройти перепись самостоятельно – через портал Госуслуг.

С информационно-разъяснительными материалами по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 можно ознакомиться на сайте Кемеровостата.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

Общество
kuzbassnews.ru
03/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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