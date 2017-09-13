В Кузбассе продолжается сверка данных для ЕГИССО

Более двух миллионов данных о получателях мер социальной поддержки в Кемеровской области поступило для сверки в Пенсионный фонд рамках реализации проекта по созданию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Результатом сверки стало подтверждение СНИЛСа в более 80% данных поставщиков информации. Информация по оставшимся гражданам проходит стадию идентификации и присвоения СНИЛС.

Этот этап - создание своеобразной матрицы для последующего внесения данных на каждого получателя мер социальной поддержки в базу ЕГИССО, где ключом доступа к информации о застрахованном лице будет именно СНИЛС.

Поставщиками информации являются органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации, находящиеся в ведении органов государственной власти, предоставляющие меры социальной защиты (поддержки) за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Сведения поступают в ПФР на основании Соглашений об информационном взаимодействии с поставщиками информации.

Координирует работу по внедрению ЕГИССО Пенсионный фонд. В Кузбассе создана рабочая группа под руководством заместителя губернатора по социальным вопросам Алексея Сергеева на основании распоряжения коллегии администрации Кемеровской области. Вся работа ведется по установленному графику, чтобы в начале будущего года уже приступить к эксплуатации ЕГИССО.