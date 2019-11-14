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В Кузбассе проходит День пенсионной грамотности

Десятки кузбасских образовательных учреждений примут сегодня, 14 ноября, участие в Едином всероссийском Дне пенсионной грамотности.

Сотрудники территориальных органов ПФР проведут занятия для учащихся. Запланированы также экскурсии в клиентские службы ПФР, где ребятам покажут, как организована работа службы, какие услуги предоставляет организация, где хранятся пенсионные дела. Затем гостям расскажут об истории пенсионного обеспечения, о современной пенсионной системе.

В школах и техникумах старшеклассникам также представят широкий спектр деятельности ПФР с сфере государственной поддержки семей, инвалидов, пожилых людей. Однако главная цель Дня пенсионной грамотности – познакомить молодое поколение со своими пенсионными правами, дать основы пенсионной грамотности. Для этого специально был создан сайт «Школьникам о пенсии». Он в занимательной форме представляет  информацию о пенсионной системе, дает возможность смоделировать свое «пенсионное» будущее на симуляторе, пройти тест на знание пенсионного законодательства, почитать посты сверстников в соцсетях с тегом #мояпенсия. Старшеклассники и студенты на занятии обычно с удовольствием знакомятся с разделами портала, задают вопросы по изученной информации.

На память о встрече сегодня все ребята получат образовательный буклет «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», который может стать справочником по пенсионным вопросам для всей семьи. Информация, представленная в нём, будет полезна читателям всех возрастов.

Ежегодный День пенсионной грамотности  - просветительский проект Пенсионного фонда Российской Федерации. Имеет многолетнюю историю и направлен на формирование у молодого поколения пенсионной культуры, сознательного отношения к своему будущему. В Кемеровской области образовательная кампания при поддержке Департамента образования и науки традиционно началась с сентября. До конца 2019 г. занятия по пенсионной грамотности пройдут в 104 образовательных учреждениях Кузбасса.

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
14/11/2019
Образование
Общество
Новости Кузбасса

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