В Кузбассе произошли кадровые изменения

Компания, «подставившая» мэра Новокузнецка, оказалась «пустышкой» На следующий день Сергей Кузнецов побывал на ковше-отстойнике, после чего принял решение об...

В Кузбассе родилась первая в этом году тройня В семье из Новокузнецкого района родилась первая в этом году в Кемеровской области тройня. На свет...

Синоптики: Новокузнецк накроют геомагнитные бури Город накроют геомагнитные бури, которые оцениваются максимально — 5 баллов. Уважаемые читатели,...