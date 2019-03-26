В Кузбассе произошли кадровые изменения

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Денис Шамгунов, заместитель губернатора по экономическому развитию, переходит на работу в департамент труда и занятости населения Кемеровской области с 01.04.2019.
Должность заместителя губернатора по экономическому развитию займет Константин Венгер — депутат Совета народных депутатов Кемеровской области (Комитет по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений).
Фото: пресс-служба АКО.
На фото: Константин Венгер
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