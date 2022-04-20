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В Кузбассе прокуратура защитила социальные права осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении

В Кузбассе прокуратура защитила социальные права осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении Кемеровской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка соблюдения прав осужденных, являющихся инвалидами, на обеспечение их техническими средствами реабилитации. Установлено, что осужденному П. не предоставлено за счет средств федерального бюджета техническое средство реабилитации - слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный.В связи с этим Кемеровский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд и потребовал восстановить нарушенное право осужденного.В ходе судебного заседания исправительное учреждение требования прокурора признало и добровольно восстановило права осужденного, обеспечив его необходимым средством реабилитации.  Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
20/04/2022
Общество
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