В Кузбассе прокуратура защитила социальные права осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении Кемеровской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка соблюдения прав осужденных, являющихся инвалидами, на обеспечение их техническими средствами реабилитации. Установлено, что осужденному П. не предоставлено за счет средств федерального бюджета техническое средство реабилитации - слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный.В связи с этим Кемеровский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в суд и потребовал восстановить нарушенное право осужденного.В ходе судебного заседания исправительное учреждение требования прокурора признало и добровольно восстановило права осужденного, обеспечив его необходимым средством реабилитации. Фото из открытых источников