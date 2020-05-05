В Кузбассе прорабатывают варианты отмены ограничительных мер

Об этом в обращении к жителям Кузбасса сообщил губернатор Сергей Цивилёв. Сегодня в Кузбассе меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири. В соответствии с поручением Президента регион разрабатывает стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Процесс начнется только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться.
Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно.
Семьи с детьми и граждане, потерявшие работу, уже начали получать положенные федеральные выплаты.
Система электронных пропусков уже работает в тестовом режиме. Пока в обязательном порядке их получают только сотрудники крупных предприятий. Пропуск может оформить любой житель Кузбасса, но пока он не является обязательным. Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции — эта категория граждан не сможет получить пропуск.
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