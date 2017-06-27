В Кузбассе прошел конкурс лесорубов

IV соревнования профмастерства «Лучший лесоруб Кузбасса-2017» состоялись в Анжеро-Судженске, на специально подготовленной площадке в Нижнем парке.

Абсолютный победитель из 12 участников был выявлен по результатам всех этапов. Им стал Евгений Лиходиенко из Тисульского района.

Второе место в итоговой таблице занял Павел Бусов из Промышленновского района.

Третье место по итогам состязаний присуждено Николаю Прохорову из Тяжинского района.

Кроме того, победителем этапа по точности раскряжевки стал Александр Мартенсиз Яйского района.

Лучший результат в номинации «обрезка сучьев» показал трехкратный абсолютный победитель областных соревнований прошлых лет Олег Семёнов из Таштагольского района.

Победители областного конкурса получили кубки и премии 10, 20, 30 тыс. рублей. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах программы, получили дипломы и ценные призы.

По итогам региональных соревнований будет сформирована команда, которая представит Кузбасс на V чемпионате России «Лесоруб-2017» в конце августа в Петрозаводске (Республика Карелия).