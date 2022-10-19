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В Кузбассе прошел музыкальный форум «Акколада»

В Филармонии Кузбасса при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Кузбасса состоялся II Сибирский музыкальный форум «Акколада».
Участники трехдневного форума – все регионы Сибири, а также деятели искусства из городов Москва и Санкт-Петербург, Челябинской, Свердловской, Тюменской и Белгородской областей. Всего почти 1,2 тысячи человек.
В фойе были представлены редкие музыкальные инструменты, изделия из бересты, угля, а также авторские куклы. Работали выставки «Гармоники мира», «От жалейки до волынки», «Народные ремесла – гордость Кузбасса», «Подлинная одежда крестьянок дореволюционной России», выставки-продажи «Актуальная русская одежда», «Тепло сибирского кедра».
В форуме принимали участие ведущие российские артисты, педагоги, деятели искусства в области народного творчества и музыкального исполнительства. Программа была насыщенной – лекции, круглые столы, интенсивы, концерты, выставки, экскурсии.
К участникам музыкального форума «Акколада» с приветственным словом обратилась председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Евгеньевна Цивилева. Директор Государственного Российского Дома народного творчества, заслуженный деятель искусств РФ Тамара Валентиновна Пуртова рассказала о сохранении нематериального культурного наследия народов России как приоритете культурной политики государства. Модератором пленарной части выступила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Ивановна Юдина.
Тяжинский округ на форуме достойно представила Народный мастер Кузбасса Наталья Николаевна Емельянова с выставкой работ из соломки. Познакомиться с творчеством Натальи Николаевны зрители смогут на выставке в областном музее ИЗО 4 ноября 2022 года. Ее работы будут представлены на мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства и Всероссийской «Ночи искусств».

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kuzbassnews.ru
19/10/2022
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