В Кузбассе прошел общественный гражданский форум «Сообщество»

Представители социально ориентированных организаций региона, эксперты, наставники проектной деятельности, специалисты по фандрайзингу (поиску и привлечению денег и других ресурсов на социальные проекты), добровольцы и волонтеры обсудили стратегию развития в Кузбассе некоммерческих организаций.

Также в рамках работы форума на втором этаже здания администрации правительства открылась экспозиция «Успешные социальные проекты КуZбасса».

Делегация Тяжинского округа приняла участие в работе пленарной части, которая прошла в зале заседаний Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса, а также в работе секции «Осознанный патриотизм, как основа консолидации общества». Спикер – руководитель центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев (город Тюмень).

Участники секции познакомились с формами, методами и инновационными технологиями, применяемыми при разработке проектов по патриотическому и духовному воспитанию детей и молодежи.