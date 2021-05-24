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В Кузбассе прошел первый этап фестиваля детской патриотической песни Росгвардии

    В Кемерове определились финалисты первого этапа всероссийского фестиваля детской патриотической песни Росгвардии. В творческом конкурсе приняли участие дети сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

    Сегодня в областной центр прибыли начинающие солисты со всего региона. На сцену воинского клуба вышли юные дарования в возрасте от 5 до 13 лет. Дети росгвардейцев исполнили композиции военных лет и современной эстрады, а специальное жюри в ходе голосования определило трех финалистов.

    Третье место заняла 13-летняя Полина Зелинская из Анжеро-Судженска с песней «А зори здесь тихие». Вторым стал самый юный участник фестиваля 5-летний Иван Скачков из Кемерова. Он исполнил песню «Аты-баты, шли солдаты…». Наибольшее количество голосов набрал 11-летний Александр Малов. Кемеровчанин исполнил одну из любимых своих композиций - «Папа у меня солдат».

    Все участники фестиваля были награждены благодарственными письмами начальника территориального органа Росгвардии. Победителям теперь предстоит побороться за выход на всероссийский этап конкурса, который пройдет летом в Новосибирске.

Культура
Анжеро-Судженск
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/05/2021
Культура
Анжеро-Судженск
Кемерово

Новости Кузбасса

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