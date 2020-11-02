В Кузбассе прошел региональный многонациональный онлайн-фестиваль «В ГТО мы едины!»



В мероприятии, посвященном Дню народного единства, приняли участие представители национальных общественных организаций и диаспор практически из всех территориальных образований Кузбасса. Возраст участников команд – от 11 до 49 лет. В команду Яйского округа вошли спортсмены Софья Амирова, Ангелина Данилова, Татьяна Черняева, Даниил Шандер, Алексей Антонов и Сергей Телица.

После торжественной онлайн-церемонии открытия фестиваля, в которой представители команд участвовали в национальных костюмах, прошли конкурс плакатов «Мы за МИР и ГТО!» и фотоконкурс «Национальный колорит в ГТО».

Участники состязались в выполнении нормативов комплекса ГТО в своих возрастных ступенях (III ступень - мальчики и девочки 11-12 лет, VI ступень – мужчины и женщины 18-29 лет, VIII ступень - мужчины и женщины 40-49 лет). Среди испытаний – наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Онлайн-фестиваль прошел с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Из 34 территорий области команда Яи заняла 13 место, в личном первенстве в испытании «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» в VI ступени абсолютным чемпионом стала Ангелина Данилова из Яйского округа.