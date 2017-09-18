В Кузбассе прошел забег "Кросс наций-2017"

16 сентября на старт «Кросса нации-2017» в Кузбассе вышли более восьми тысяч любителей бега.
Центральный старт состоялся в Сосновом бору Кемерова. На лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 собрались около 1,5 тыс. человек.
К «Кроссу нации» в этом году присоединились олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко и победитель Кубка мира по марафону в 1991 году в Лондоне Яков Толстиков.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Что же касается конкурса красоты «Королева Рунета», то отборочный этап на V юбилейный сезон начался...
|
Страшное лобовое ДТП при участии двух легковых автомобилей произошло на въезде в Кемерово.
|
На территории Кемерово скончался известный тренер по вольной борьбе Михаил Баранов.
|
Дочь пенсионерки пояснила, что её мама плохо слышит, поэтому она много раз просила пожилую женщину...