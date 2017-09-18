В Кузбассе прошел забег "Кросс наций-2017"

Многодетная мать из Оренбурга попала в четвертьфинал конкурса красоты Что же касается конкурса красоты «Королева Рунета», то отборочный этап на V юбилейный сезон начался...

Появилось видео жуткого лобового ДТП на въезде в Кемерово Страшное лобовое ДТП при участии двух легковых автомобилей произошло на въезде в Кемерово.

В Кемерово скончался тренер по вольной борьбе Михаил Баранов На территории Кемерово скончался известный тренер по вольной борьбе Михаил Баранов.