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В Кузбассе прошел забег "Кросс наций-2017"

16 сентября на старт «Кросса нации-2017» в Кузбассе вышли более восьми тысяч любителей бега.

Центральный старт состоялся в Сосновом бору Кемерова. На лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 собрались около 1,5 тыс. человек.

К «Кроссу нации» в этом году присоединились олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко и победитель Кубка мира по марафону в 1991 году в Лондоне Яков Толстиков.

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kuzbassnews.ru
18/09/2017
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