В Кузбассе прошла коллегия прокуратуры

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев принял участие в коллегии прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса

22 июля 2022 года заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса, на которой подведены итоги работы в первом полугодии 2022 года и определены задачи на второе полугодие года.

В мероприятии участвовали прокурор области Александр Блошкин, члены коллегии, начальники отделов, старшие помощники прокурора области, прокуроры городов, районов и приравненных к ним специализированных прокуратур. О результатах работы по приоритетным направлениям надзора доложили начальники отделов и управлений, прокуроры районов, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

Отмечено, что прокуратурой области при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено 28 557 (26 178) нарушений закона, в связи с чем принесено 2 788 (2 566) протестов, в суды направлено 1 482 (1 605) заявления, внесено 6 357 (5 653) представлений. По инициативе прокуроров возбуждено 140 (119) уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 780 (4 381) лиц, к административной – 2 713 (2 508).

Прокуроры активно использовали все формы правотворческой инициативы, внесли более 1100 предложений и информаций. По инициативе прокурора Кузбасса принято 5 важных региональных законов.

Отметив высокие цифровые показатели в сфере надзора за исполнением федерального законодательства, Баир Доржиев подчеркнул, что «с одной стороны это вызывает определенный оптимизм, с другой стороны, всегда ли за «бумажными» успехами стоит реальное восстановление прав граждан?».

Он отметил необходимость восстановления прав обманутых дольщиков, кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем детей-сирот (9300 лиц указанной категории нуждаются в жилых помещениях), надлежащего медицинского обеспечения граждан, решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (уровень износа сетей водоснабжения в области составляет 53,5 %, теплоснабжения – 24,6 %, водооотведения – 54,4%), вопросов капитального ремонта многоквартирных домов.

Первостепенное внимание следует уделять надзору за исполнением законов о промышленной безопасности. Произошло 69 случаев травмирования работников, из них 5 – со смертельным исходом, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе надзорных органов, и как следствие – ненадлежащих прокурорском вмешательстве и оценке прокурорами работы органов контроля (надзора) и руководителей предприятий.

Пересмотра надзорных усилий требует сфера обеспечения законности при реализации мероприятий национальных проектов. Среднее кассовое освоение по 12 национальным проектам в регионе составляет 28,8 %, по округу – 29,9 %, в РФ – 34,8 %.

Вызывает тревогу рост преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, в том числе посягающих на половую неприкосновенность детей. Пристального внимания требуют вопросы соблюдения прав граждан на всех стадиях уголовного судопроизводства.

Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на коллегии, по итогам которого принято решение, исполнение которого поставлено на контроль.

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