В Кузбассе прошла "Лыжня России"

Кузбасс принял участие в 39-й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Центральный старт состоялся в Топках на лыжной базе «Лесная» 14 февраля. В ряде муниципалитетов запланированные старты перенесли из-за установившихся в регионе сильных морозов.

Как сообщили в Минспорте Кузбасса, только за эти выходные в гонке приняли участие более 17 тысяч человек, в том числе в Топках — 580 человек. Это спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, трудовые коллективы, главы муниципалитетов, любители активного образа жизни.

Для каждой возрастной категории была подготовлена соответствующая дистанция: юноши и девушки 2001 года рождения и моложе преодолели 5-километровую трассу, спортсмены 2000 года рождения и старше — 10-километровую.

В год 300-летия Кузбасса участники массового старта в Топках преодолели дистанцию в 2021 метр, а воспитанники детских садов в возрасте от 3 до 7 лет — символическую дистанцию в 300 метров.