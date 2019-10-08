В Кузбассе прошла областная школа профилактики деструктивного поведения в молодежной среде

Занятия для специалистов области по делам молодежи, управлений образования, лидеров молодежных объединений, осуществляющих профилактическую работу организованы департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области совместно с департаментом образования и науки Кемеровской области и ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив.

С участниками мероприятия работали специалисты - эксперты, активисты молодёжного движения из числа студентов. В выступлении Андрея Николаевича Худолеева, ответственного секретаря Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям был сделан акцент на нормативно-правовую информированность детей и подростков и выявляемые у них причины девиантного поведения.

Старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Кемеровской области Эдуард Вячеславович Чикуров и заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России Кемеровской области Владислав Михайлович Борисик озвучили информацию о работе с информацией поступающий из различных источников и от неравнодушных граждан. Современными методиками профилактики деструктивного поведения поделились руководитель отдела восстановительных практики Кузбасского регионального центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» кандидат психологических наук Елена Валентиновна Белоногова. Педагоги-организаторы отделения профилактики правонарушений Кузбасского регионального центра психолого-педагогической и социальной помощи сопровождали практическую работу участников в качестве экспертов.

В кейс-сессии участники работали в группах, обсуждая реальные ситуации, возникающие в подростковой среде, озвучивали пути их решения. Первые виды помощи и проведение спасательных действий в случаях чрезвычайных ситуаций продемонстрировали волонтеры молодежного движения, которые затем были закреплены на практике при проведении сюжетно-ролевой игры «Эвакуация».

Руководитель регионального ресурсного центра профилактики правонарушений, методист ГОО «Кузбасский РЦППМС», куратор волонтерского объединения «Альфа Кузбасса» Ирина Геннадьевна Тимофеева представила опыт молодежного объединения.

Уникальный методический и информационный материал для работы с молодежью и практические наработки продемонстрировала кандидат социологических наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности, председатель волонтерского антинаркотического движения ФГБОУВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы» Элина Нуровна Сафина. Участники мероприятия получили практический опыт создания единой программы по профилактике девиантного поведения.

Для участия в программе школы от Тяжинского муниципального района были делегированы: главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Владимировна Чухланцева и педагог-психолог МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом «Ласточкино гнездышко» Наталья Николаевна Копылова. На созданный информационный сайт группы «Школа профилактики» направлены методические рекомендации, информационный материал, слайды выступлений.

По итогам двухдневной работы школы каждый участник получил сертификат о прохождении практик по деструктивному поведению. Организаторами мероприятия будет оформлена методичка успешных практик и направлена в территории Кемеровской области с целью применения их в практической деятельности.