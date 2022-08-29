В Кузбассе прошли соревнования по мотоциклетному спорту

В Прокопьевске на мототрассе Тырган собрались 150 сильнейших мотогонщиков страны из Свердловской, Омской, Томской, Ивановской, Ярославской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев, Республики Хакасия и КуZбасса. Самому взрослому участнику было 73 года, младшему — 6 лет. Кроме того, принимали участие 4 девушки.

В Прокопьевске прошел сразу ряд соревнований: 4-й этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классах «500 см3» и «750 см3»; чемпионат и первенство КуZбасса по мотокроссу; соревнования по мотокроссу, посвященные Дню шахтера. До этого этапы чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской проходили в Кирове с 10-12 июня, 2-й этап — в Ирбите (Свердловская область) 24-27 июня, 3-й этап — в Анжеро-Судженске с 19-22 августа.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса