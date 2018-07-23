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В Кузбассе прошли соревнования по плаванию на открытой воде

21 июля в Гурьевском районе на акватории «Салаирских плесов» состоялись чемпионат и первенство Кемеровской области по плаванию на открытой воде.

За победу боролись более 80 спортсменов и любителей плавания из Кемеровской, Омской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев.

На дистанции 3000 м среди спортсменов в возрасте от 13 лет и старше первенствовали Евгений Свинтицкий (18 лет, Новокузнецк) и Александра Сабитова (14 лет, Новокузнецк).

На дистанции 1 852 м победителями в своих возрастных категориях стали: Владимир Кудряшов (22 года, Новокузнецк), Анна Степанова (22 года, Юрга), Николай Крылов (34 года, Юрга), Алена Дмитриева (30 лет, Кемерово), Павел Драчев (44 года, Кемерово), Лада Селиверстова (48 лет, Томск), Юрий Цвелев (55 лет, Юрга) и Елена Жукова (52 года, Омск).

На дистанции 1000 м первое место заняли Федор Непейвода (12 лет, Новокузнецк) и Елизавета Гончарова (12 лет, Новокузнецк).

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23/07/2018
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