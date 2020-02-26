В Кузбассе прошли совместные противоаварийные учения энергетиков

Сегодня в Кузбассе прошли масштабные противоаварийные учения по ликвидации последствий нарушений электроснабжения. В них приняли участие специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь, Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения, диспетчерский персонал филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, энергетики Сибирской генерирующей компании, муниципальные органы власти, подразделения МЧС России и территориальные сетевые организации.

Энергетики, органы управления всех уровней объединили усилия, чтобы ликвидировать крупную «аварию». По легенде, в результате повреждения оборудования на Беловской ГРЭС без напряжения остались 26 подстанций 110 и 35 киловольт, 778 трансформаторных подстанций. От этих объектов электроэнергию получают почти 50 тысяч жителей центральной части региона, 293 социально значимых объекта, а также угледобывающие предприятия - разрез Инской и шахта Грамотеинская. Под угрозой теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей и учреждений Белово, Беловского района, Салаира, Гурьевска и Гурьевского района.

К счастью, это только замысел учений. Их цель – отработать взаимодействие и проверить готовность органов управления рабочих групп комиссии по предупреждению ЧС нескольких районов, персонала энергокомпаний, коммунальных предприятий и служб обеспечения при ликвидации крупной аварии на энергообъектах.

– Проведение таких масштабных учений – это и проверка, и возможность потренироваться. В реальных условиях от слаженности и профессионализма всех участников зависит слишком многое: комфорт жителей, функционирование всей инфраструктуры, даже жизнь людей. Поэтому для нас важно, чтобы существующий регламент взаимодействия оперативных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей был действительно рабочим. Это минимизирует риски развития негативных последствий при каких-либо нарушениях и позволит максимально эффективно управлять ситуацией, – отметил начальник департамента электроэнергетики Правительства Кузбасса Андрей Герасимцев, добавив, что итоги тренировки будут подведены до конца декабря.

Особое внимание в рамках учений уделялось последовательной отработке вопросов оповещения, приведения в готовность органов управления, сил и средств, оценке обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, принятию решений по её ликвидации, а также вопросам взаимодействия при проведении аварийно-восстановительных работ.