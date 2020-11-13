В Кузбассе прошли учения спецназа Росгвардии

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В пригороде Кемерова военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» отработали профессиональные навыки, выполнив задачи по поиску и обезвреживанию условного противника в лесистой местности.
По легенде учения, группа вооруженных преступников укрылась в лесу с целью совершения диверсионных действий. Спецназ Росгвардии осуществил скрытный многокилометровый марш, обнаружил условного противника и провёл учебную спецоперацию. Занятия были организованы с учётом опыта, приобретённого военнослужащими отряда «Кузбасс» в реальных боевых действиях.
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