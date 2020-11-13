В Кузбассе прошли учения спецназа Росгвардии

Экс-сотрудник прокуратуры Кемеровской области объявлен в международный розыск Экс-сотрудник прокуратуры Кемеровской области объявлен в международный розыск В Кемеровской области...

«Питеравто» получит штраф за задержку автобусов в Новокузнецк В Новокузнецке завершается транспортная реформа. Предполагалось, что помимо современных...

Новый автомобиль помог врачам детской поликлиники выполнить больше 6 тысяч вызовов Как отмечают медики, количество обращений за первичной помощью пока не снижается. Городской...