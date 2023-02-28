В Кузбассе прошли Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти сотрудника ОМОН

В Прокопьевске в техникуме физической культуры прошли Всероссийские соревнования по самбо памяти бойца новокузнецкого ОМОН "Рубеж" Росгвардии старшего сержанта Владимира Никитина, погибшего при выполнении воинского долга в зоне СВО. Почетными гостями торжественного открытия спортивных состязаний стали заместитель командующего Сибирского округа Росгвардии полковник Максим Балакин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков, представители администрации города, руководители и педагоги техникума, а также мать, супруга и тренер погибшего бойца новокузнецкого ОМОН «Рубеж».

В ходе торжественного открытия перед гостями выступили творческие коллективы региона, после чего приветственную речь произнес полковник Максим Балакин. Максим Александрович поблагодарил присутствующих за дань памяти герою Росгвардии, а также поблагодарил мать за достойное воспитание сына и супругу омоновца за то, что была рядом в самые трудные моменты его жизни.

«Я всегда гордилась своим сыном, всегда болела за него. А сейчас я горжусь еще больше, потому что мой сын погиб за нашу Родину, защищая своих братьев-сослуживцев», - поделилась мать Владимира Светлана Никитина.

Соревнования проходили два дня. Более трехсот борцов из 13 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики, показали свои боевые навыки в поединках. Сборная команда Кузбасса собрала в своей копилке 6 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. По итогам соревнований лучшие самбисты отправятся на первенство России.

Владимир Никитин с юных лет увлекался спортом. В возрасте 7 лет он записался в секцию самбо к Владимиру Носикову. Именно благодаря самбо Владимир развил в себе честность, справедливость, целеустремленность и силу воли. Постоянный труд помог ему выполнить разряд кандидат в мастера спорта по самбо, стать призером различных соревнований.

В 2009 году Владимир Никитин стал студентом Прокопьевского техникума физической культуры, а после окончания был призван в ряды Вооруженных Сил России. В 2017 году Владимир поступил в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Кемеровской области-Кузбассу, а через два года был переведен на службу в ОМОН г. Новокузнецка.

В феврале 2022 года Владимир Никитин вместе с сослуживцами отправился в район проведения специальной военной операции на территории Украины для защиты мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его жизнь трагически оборвалась 25 февраля при выполнении служебно-боевых задач.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, Владимир Валерьевич Никитин награжден Орденом мужества посмертно.

Фото: Росгвардия