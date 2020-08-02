В Кузбассе прошли выпускные

Торжественные линейки для выпускников школ прошли в Кузбассе 1 августа.

Более 10,5 тысяч выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем образовании на торжественных линейках, которые прошли во дворах школ, в парках, скверах и на площадях.

Главным событием торжеств стало вручение обновленных наград «Отличник Кузбасса» — их получили 750 школьников. Обладателями золотых наград стали 517 выпускников, серебряных — 233 человека.

Награжденные вошли в сообщество отличившихся выпускников школ, в рамках которого будут общаться, обмениваться опытом, участвовать в проектах развития Кузбасса и предлагать новые идеи позитивных изменений в регионе.