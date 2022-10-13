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В Кузбассе прошли занятия по пожарной безопасности на объектах Росгвардии

В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду в региональных подразделениях Росгвардии проходит комплекс мероприятий по повышению уровня противопожарной защиты.

 В ходе данной работы осуществляется инспекция каждого подведомственного объекта. Особое внимание при проверках обращено на содержание путей эвакуации, состояние электрохозяйства, порядок использования и исправное состояние электронагревательных приборов, печного отопления, газового оборудования, исправных систем противопожарной защиты и наличия первичных средств пожаротушения.

 «В данный период проводятся практические тренировки с нештатными пожарными расчетами, а также организованы занятия с должностными лицами дежурных служб по порядку действий в случае возникновения пожара», - рассказал начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Александр Кривопалов.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
13/10/2022
Общество
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