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В Кузбассе прошло итоговое собеседование по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку прошло в Кемеровской области 13 февраля. В нем приняли участие более 27 тысяч девятиклассников.

Образование
Топ
kuzbassnews.ru
14/02/2019
Образование
Топ
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