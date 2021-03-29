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В Кузбассе прошло торжественное мероприятие ко дню войск Национальной гвардии России

    В областной столице Кузбасса прошло торжественное мероприятие, приуроченное 5-летию Росгвардии и 210-й годовщине войск правопорядка. В нем приняли участие командование, личный состав силового ведомства, ветераны службы, а также родные и близкие погибших при исполнении служебного долга стражей правопорядка.

    «Сегодня мы празднуем первый юбилей Росгвардии, но войска правопорядка имеют длительную историю, которая началась 210 лет назад, - сказал начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. – Выражаю уверенность, что сотрудники и военнослужащие будут свято беречь славные боевые традиции, неустанно повышать боевую готовность и профессиональное мастерство».

    Личный состав войск национальной гвардии России почтил память погибших товарищей при исполнении служебных обязанностей минутой молчания. Руководитель Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу подчеркнул, что очень важно сохранить преемственность традиций и память о героях.

    В ходе мероприятия сотрудники и военнослужащие Росгвардии, внесшие значительный вклад в развитие службы и обеспечении общественного порядка, были отмечены ведомственными наградами.

     В завершении мероприятия для гостей торжества творческие коллективы города подготовил праздничный концерт.

Общество
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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