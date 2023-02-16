В Кузбассе проведен профилактический визит в сфере качества и безопасности зерна

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в феврале 2023 года проведен профилактический визит в отношении контролируемого лица – ООО «Беловский элеватор».

При проведении таких мероприятий предпринимателям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Все разъяснения инспектора носят, исключительно, рекомендательный характер. Таким образом, контролируемые лица получают возможность вовремя устранить возможные нарушения и избежать наказания, понизить свою категорию риска (при наличии).

В ходе данного визита ООО «Беловский элеватор» проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» при осуществлении выпуска зерна в оборот, а также требованиях, предъявляемых к зернохранилищу в целях обеспечения безопасности зерна и сохранности его потребительских свойств.

В рамках профилактического визита проведено консультирование по следующим вопросам: работа в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»); порядок внесения в данную систему сведений и информации; правила оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна во ФГИС «Зерно»; порядок ведения учета зерна и (или) продуктов переработки зерна; правила изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии зерна.

В ходе проведения профилактического визита фактов угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям предпринимателями не установлено.