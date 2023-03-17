Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе проведено совещание с производителями и экспортерами зерна

В преддверии посевной кампании Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 16 марта текущего года проведено совещание в формате видеоконференции при участии директора Кемеровского филиала ФБГУ «ВНИИЗЖ» с производителями и экспортерами зерна осуществляющими деятельность на подконтрольной Управлению территории.

В ходе совещания начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Колмакова В.И. напомнила порядок оформления сопроводительных документов на перемещаемую по территории РФ и экспортируемую зерновую продукцию, а также порядок подачи Заявлений на выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов в электронном виде.

Отдельно остановились на основных требованиях стран-импортеров российского зерна и более подробно осветили особые требованиях КНР к экспортируемому зерну.

Директор Кемеровского филиала ФБГУ ВНИИЗЖ Конаржевский Е.Ю. в своем докладе рассказал порядок проведения обследований подкарантинных объектов и продукции на наличие карантинных объектов, а также сроки проведения лабораторных исследований проб продукции подготовленной на экспорт.

По окончанию совещания состоялся активный диалог, на все поступившие вопросы даны развернутые ответы.

Общество
kuzbassnews.ru
17/03/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus