В Кузбассе проведено совещание с производителями и экспортерами зерна

В преддверии посевной кампании Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 16 марта текущего года проведено совещание в формате видеоконференции при участии директора Кемеровского филиала ФБГУ «ВНИИЗЖ» с производителями и экспортерами зерна осуществляющими деятельность на подконтрольной Управлению территории.

В ходе совещания начальник отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Колмакова В.И. напомнила порядок оформления сопроводительных документов на перемещаемую по территории РФ и экспортируемую зерновую продукцию, а также порядок подачи Заявлений на выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов в электронном виде.

Отдельно остановились на основных требованиях стран-импортеров российского зерна и более подробно осветили особые требованиях КНР к экспортируемому зерну.

Директор Кемеровского филиала ФБГУ ВНИИЗЖ Конаржевский Е.Ю. в своем докладе рассказал порядок проведения обследований подкарантинных объектов и продукции на наличие карантинных объектов, а также сроки проведения лабораторных исследований проб продукции подготовленной на экспорт.

По окончанию совещания состоялся активный диалог, на все поступившие вопросы даны развернутые ответы.