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В Кузбассе проведут 63 елочных аукциона

В Кемеровской области проводятся открытые аукционы по продаже права заготовки новогодних елей. Всего в этом году в регионе планируется провести 63 елочных аукциона, на которых предприниматели смогут приобрести право заготовки 42 тысячи хвойных деревьев. В результате аукционов в бюджет получит более 1,4 млн рублей.

Заготавливать хвойные деревья к Новому году можно на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Специалисты лесничеств уже подобрали необходимые лесные участки на территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.

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kuzbassnews.ru
04/12/2019
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