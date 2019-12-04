В Кузбассе проведут 63 елочных аукциона

В Кемеровской области проводятся открытые аукционы по продаже права заготовки новогодних елей. Всего в этом году в регионе планируется провести 63 елочных аукциона, на которых предприниматели смогут приобрести право заготовки 42 тысячи хвойных деревьев. В результате аукционов в бюджет получит более 1,4 млн рублей.

Заготавливать хвойные деревья к Новому году можно на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Специалисты лесничеств уже подобрали необходимые лесные участки на территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.