В Кузбассе проведут 63 елочных аукциона

В Кемеровской области проводятся открытые аукционы по продаже права заготовки новогодних елей. Всего в этом году в регионе планируется провести 63 елочных аукциона, на которых предприниматели смогут приобрести право заготовки 42 тысячи хвойных деревьев. В результате аукционов в бюджет получит более 1,4 млн рублей.
Заготавливать хвойные деревья к Новому году можно на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Специалисты лесничеств уже подобрали необходимые лесные участки на территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.
04/12/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Свыше сотни горняков шахты «Алексиевская» в Кемеровской области начали очередную забастовку из-за...
|
Кемеровские дорожники скорректировали работу светофоров на двух перекрестках, в связи с чем...
|
В Прокопьевске специалисты Роспотребнадзора нашли различные нарушения санитарных правил в мини-...
|
Сотрудники JCOAL готовы к обмену опытом в данной сфере. Кроме того, японская делегация посетила...