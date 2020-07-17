В Кузбассе проверили боевую готовность подразделений Росгвардии

На «Чистый воздух» предприятия Новокузнецка потратили 365 млн рублей Новокузнецк, Кемеровская область, 15 июля 2020, 07:31 — REGNUM Четыре крупных предприятия...

Где установят стелу «Город трудовой доблести» в Магнитогорске Стела в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" будет установлена в сквере...

В Новокузнецке День металлурга отметят выставками и концертами В течение недели в городе проходят онлайн- и офлайн-выставки библиотек и музеев, тематические...