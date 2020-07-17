В Кузбассе проверили боевую готовность подразделений Росгвардии

В Кемерово проведена внезапная проверка подразделений территориального управления Росгвардии и отряда специального назначения «Кузбасс». Прибывшая целевая группа офицеров Сибирского округа Росгвардии оценила уровень подготовки региональных войск правопорядка к противодействию внешним и внутренним угрозам.
В ходе проверки особенное внимание уделялось антитеррористической защищенности объектов силового ведомства. Кроме этого, подразделениями спецназа Росгвардии с использованием специальной техники отработаны практические действия по нейтрализации условного противника.
По результатам проверочных мероприятий дана положительная оценка боевой готовности войск правопорядка в Кузбассе.
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