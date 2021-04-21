В Кузбассе проверят информацию о смерти женщины в подъезде

Жительница города Анжеро-Судженска обнаружила в подъезде женщину в полубессознательном состоянии, которая пояснила, что она не помнит своего имени, а также где живет. Горожанка вызвала «скорую помощь».

Дождавшись приезда врачей, она ушла, а вернувшись домой, увидела, что женщина лежит в подъезде на том же месте, но признаков жизни уже не подает.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру «скорой помощи» поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти.