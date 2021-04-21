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В Кузбассе проверят информацию о смерти женщины в подъезде

Жительница города Анжеро-Судженска обнаружила в подъезде женщину в полубессознательном состоянии, которая пояснила, что она не помнит своего имени, а также где живет. Горожанка вызвала «скорую помощь».

Дождавшись приезда врачей, она ушла, а вернувшись домой, увидела, что женщина лежит в подъезде на том же месте, но признаков жизни уже не подает.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру  «скорой помощи» поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников  и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей,   причину ее  смерти.

Здоровье
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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
21/04/2021
Здоровье
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск

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