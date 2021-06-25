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В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту смерти горного мастера угольного предприятия

24 июня года  в 11 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении тела 32-летнего рабочего  шахты   им. С.М. Кирова. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка. 

Предварительно установлено, что в утреннее время 32-летний горный мастер, находясь на открытом участке местности, при выполнении работ по демонтажу дегазационной трубы  упал в яму глубиной около 5 метров. Рабочие подняли его на поверхность, однако признаков жизни он не подавал. По предварительной информации, погибший, желая  убедиться в достаточности глубины ямы и возможности выполнения дальнейших работ, подошел к ее краю, после чего боковая поверхность обвалилась.

В рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего.

Происшествия
kuzbassnews.ru
25/06/2021
Происшествия

Новости Кузбасса

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