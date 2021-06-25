В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту смерти горного мастера угольного предприятия

24 июня года в 11 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении тела 32-летнего рабочего шахты им. С.М. Кирова. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в утреннее время 32-летний горный мастер, находясь на открытом участке местности, при выполнении работ по демонтажу дегазационной трубы упал в яму глубиной около 5 метров. Рабочие подняли его на поверхность, однако признаков жизни он не подавал. По предварительной информации, погибший, желая убедиться в достаточности глубины ямы и возможности выполнения дальнейших работ, подошел к ее краю, после чего боковая поверхность обвалилась.

В рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего.