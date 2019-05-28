В Кузбассе пройдет информационная встреча по пенсионным вопросам

Отделение ПФР по Кемеровской области завтра, 29 мая, проведет информационную встречу с представителями региональных общественных организаций по вопросам изменений в пенсионном законодательстве, вступающих в силу в мае-июле 2019 г.
Во встрече, которая пройдет в режиме видеоконференции, примут участие около 100 представителей ветеранских, профсоюзных организаций, обществ инвалидов, журналистов муниципальных СМИ. В главной студии в г. Кемерово руководители Отделения ПФР расскажут слушателям о новом порядке предоставления социальной доплаты к пенсии в соответствии с вступившими в силу изменениями. Второй темой встречи станет повышение с 1 июля 2019 года ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Слушатели смогут задать интересующие вопросы специалистам ПФР на местах как по озвученным, так и по другим, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, темам.
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