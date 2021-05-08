Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе пройдут всероссийские соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора

В Кемерове состоятся всероссийские соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора Кузбасса, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса.

Соревнования пройдут по латиноамериканской и европейской программам. Свое участие подтвердили более 1600 танцевальных пар из 14 регионов и 28 городов Российской Федерации, более 80 тренеров и судей. Турнир смогут посетить более двух тысяч зрителей.

Финальные соревнования пройдут 8-9 мая в 19:00, ГЦС «Кузбасс» (бульвар Строителей, 55). Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс 1». Контактное лицо: Руслан Рогожкин, президент Федерации танцевального спорта Кузбасса, тел. 8-905-966-93-25.

 

 

Фото из открытых источников

Культура
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/05/2021
Культура
Спорт
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

89-летний мужчина и 86-летняя женщина с коронавирусом умерли в Кузбассе
Как сообщает оперштаб региона, общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 679 человек....
На кемеровском вокзале умер молодой человек
В Кемерове на Летнем автовокзале умер молодой человек. Это произошло днём седьмого мая. Информация...
Строительство Московской площади в Кемерове вышло на завершающую стадию
Строительство Московском площади в Кемерове уже практически завершено. В скором времени она...
Кемеровчане массово пожаловались на плохую уборку мусора
Недавно в редакцию VSE42.Ru обратились жители кузбасской столицы, которые пожаловались на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus