В Кузбассе пройдут всероссийские соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора

В Кемерове состоятся всероссийские соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора Кузбасса, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса.

Соревнования пройдут по латиноамериканской и европейской программам. Свое участие подтвердили более 1600 танцевальных пар из 14 регионов и 28 городов Российской Федерации, более 80 тренеров и судей. Турнир смогут посетить более двух тысяч зрителей.

Финальные соревнования пройдут 8-9 мая в 19:00, ГЦС «Кузбасс» (бульвар Строителей, 55). Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс 1». Контактное лицо: Руслан Рогожкин, президент Федерации танцевального спорта Кузбасса, тел. 8-905-966-93-25.

Фото из открытых источников