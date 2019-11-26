В Кузбассе растет число желающих направить материнский капитал на образование

За 10 месяцев 2019 г. 1475 кузбасских семей подали заявления на оплату образования своих детей за счет средств материнского (семейного) капитала (МСК). За аналогичный период 2018 г. таких заявлений было подано 1387.

После улучшения жилищных условий образование - второе по популярности направление в Кузбассе, куда используется материнский капитал.

Напомним, что когда речь идет об оплате дополнительного, среднеспециального и высшего образования любого из детей, распорядиться средствами МСК можно, когда второму, третьему или последующему ребенку, давшему право на получение сертификата, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

С начала действия программы (2007 г.) 9128 кузбасских семей оплатили или оплачивают образование детей из средств МСК. В общей сложности эта сумма сейчас равна 443,9 млн. рублей.

Подробнее о том, как можно использовать материнский капитал, - на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК».