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В Кузбассе разработали дорожную карту по устранению последствий урагана для лесов Мариинского и Тяжинского лесничеств

Кузбасские лесничие устраняют последствия урагана, который 26 мая нанес ущерб не только жилью и социальным объектам, но и значительным площадям лесов в Кузбассе.
«В Тяжинском округе лесничие уже провели обследование участков леса, составили акты лесопатологического обследования, которые станут основанием для проведения выборочных и сплошных санитарных рубок в лесах, поврежденных ураганом. Площадь таких лесов около 700 гектаров, это, в основном, березово-осиновые насаждения. В Мариинском лесничестве площадь поврежденных лесов намного больше, по предварительным оценкам потребуется обследовать около 2 тысяч гектаров. Такой большой объем работ силами наших лесничих выполнить невозможно, сейчас решается вопрос, чтобы привлечь на обследование специалистов «Томского центра защиты леса», - сказал начальник Департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Николаевич Яковлев.
В департаменте уже разработали «дорожную карту» мероприятий по устранению последствий урагана для лесов Мариинского и Тяжинского лесничеств. Согласно карте, в августе уже приступят к санитарной расчистке этих территорий. От того, насколько быстро в Кузбассе организуют санитарные рубки, зависит их санитарная и пожарная безопасность.
Часть лесных насаждений передадут жителям населенных пунктов под заготовку дров для собственных нужд, остальные площади передадут предпринимателям, путем проведения на электронных площадках процедуры государственного заказа на выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий. В этом же году лесничие начнут подготовку почвы под компенсационное восстановление лесов.
В 2021 году приоритетное направление в лесовосстановлении получат территории, пострадавшие от урагана. Ставится задача восстановить максимальное количество утраченных лесов, причем ценными хвойными породами.

Экология
Мариинск
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/06/2020
Экология
Мариинск
Тяжин
Новости Кузбасса

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